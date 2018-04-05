Meslekte 30 yılını dolduran avukatlara onur plaketi

-Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman konuşması

-Plaket töreni



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- Gaziantep’te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesleğinde 30 yılını dolduran avukatlara onur plaketi verildi.

Gaziantep Adliyesi Barosu’nda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında meslekte 30 yılını dolduran avukatlara Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman tarafından plaket verildi.

Kutlama etkinlikleri sabah saatlerinde anıta çelenk bırakılmasının ardından Gaziantep Adliyesi içerisinde bulunan Baro Salonu’nda düzenlenen program ile devam etti. Tatlı ve içecek ikram edilen avukatlar adına konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Avukat İskender Kahraman, tüm meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlayarak, "Avukatlık tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. En eski zamanlarda dahi avukatlık mesleği toplumda en üst seviyelerde kabul edilen saygın bir meslektir. Tarihe yön veren önemli isimlerin birçoğu avukattır. Tarihi geçmişi ve saygınlığı olan bu mesleği icra etmek ve avukat olarak anılmak anlatılmaz bir duygudur. Tarihten günümüze gelinceye kadar her dönemde avukatlık mesleği yani savunma makamına zarar verilmeye çalışılmış ve gücü etkinliği zayıflatılmaya çalışılmıştır“ dedi.

Görevi başında şehit edilen meslektaşlarını anan Kahraman, "Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz’ı, Bursa Barosuna kayıtlı olan Avukat Özgür Aksoy’u, Kocaeli Barosuna kayıtlı Mehmet SamimGeredeliği ve yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli büyüklerimiz Sami Ambaroğlu’nu saygı ve rahmetle anıyorum“ diye konuştu.

Kahraman yaptığı konuşmanın ardından meslekte 30 yılını dolduran meslektaşlarına plaket verdi.

