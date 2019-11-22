Meslektaşları, şehit öğretmenleri unutmadı Haberi

-Toplanan öğretmenler

-Öğretmenlerin isimlerinin okunması

-Balonların bırakılması

-15 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu’nun konuşması

-Kuranı kerim okunması ve dua edilmesi



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te şehit öğretmen için meslektaşları gökyüzüne balon bırakarak anma etkinliği düzenledi.

Kilis 15 Temmuz Şehitler İlkokulu'ndaki öğretmenler bir araya gelerek şehit öğretmenler için bir etkinlik düzenledi.

Öğretmenler, şehit meslektaşlarının isimlerinin yazılı olduğu balonları şehit öğretmenlerin isimlerini tek tek okuduktan sonra hep birlikte göz yüzüne bıraktı. Öğretmenler, daha sonra şehit meslektaşları için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.Etkinlikle ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler İlkokulu Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ebediyete intikal etmiş şehit öğretmenleri anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Şehit öğretmenlerimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı, terör örgütlerine, şer odaklarına bir kez daha göstermek istedik. Öğretmenlerimize şehitlerimize sahip çıktığımızı anlatmak istiyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehit öğretmenlerin isimleri okunduktan sonra balonlar gökyüzüne bırakıldı.



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