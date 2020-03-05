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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Meslektaşını öldüren doktora ilişkin iddianame hazırlandı

Meslektaşını öldüren doktora ilişkin iddianame hazırlandı

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( İSTANBUL )- Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Diana Amed Avcılık 


- Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşı doktor Kaan Erol’u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter hakkında iddiama hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sarıyer’deki Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Sümter’in ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde, şüpheli Sümter önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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