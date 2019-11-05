Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Meslek öğrenerek aile geçimine katkıda bulunuyorlar - HATAY

Meslek öğrenerek aile geçimine katkıda bulunuyorlar - HATAY

- Kursiyerlerin dernek merkezinde eğitim alması - Kursiyerlerin aldıkları kuaförlük eğitimini arkadaşlarının saçlarında uygulaması - Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun açıklaması - Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Veysel Toplar'ın açıklamasıMeslek öğrenerek aile geçimine katkıda bulunuyorlarHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde açılan kuaförlük kursuna katılan 25 kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.İlçeye bağlı Barbaros Mahallesinde, Kırıkhan Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde açılan kuaförlük kursunda 25 kursiyer eğitim görüyor.Kursiyerler 4 aylık eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanacak.Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, kursiyerlere yaptığı ziyarette, bu tür mesleki kursların çok faydalı olduğunu ve talep oldukça sürekliliğinin yaşanacağını söyledi.

Kırıkhan Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Veysel Toplar ise kursiyerlerin İŞKUR’dan günlük 45 lira destek aldığını, bu destekle hem iş öğrenip hem de aile geçimlerine katkıda bulunduklarını aktardı.

Siyer Baros 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı