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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Meslek Lisesi öğrencileri İngilizceyi canlandırarak öğreniyor İzle

Meslek Lisesi öğrencileri İngilizceyi canlandırarak öğreniyor İzle

İngilizce sokağı

Yabancı Dil Meslek Lisesi Kız Öğrenciler Yabancı Dil Eğitimi Öğrenciler 

-Öğrencilerin canlandırmaları
-Röportajlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler oluşturdukları sokakla İngilizceyi uygulamalı öğreniyor. Erzurum’un Yakutiye İlçesine Bağlı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İngilizce Öğretmeni Dönser Uzunget’in önderliğinde kurdukları İngilizce sokağında sadece İngilizce konuşuyorlar. Temsili olarak kurulan lokanta, havaalanı, banka ve otelde drama yöntemiyle İngilizce canlandırmalar yapıyorlar. Sadece kız öğrencilerin bulunduğu okulda projeyle birlikte yaklaşık 20 öğrenci İngilizceyi akıcı şekilde konuşmayı öğrendi. Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning projesi kapsamında "Englısh In Street" ve "Creatıvıty In Teachıng Englısh" projelerini bu lisede uygulayan İngilizce öğretmeni Uzunget, öğrencileriyle proje çalışmalarını devam ettiriyor. "English in Street " Mehmet Necati Vidinli MTAL İngilizce öğretmeni Samet Aydın'ın; MEB 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yabancı dil eğitimi konusunda belirlenen hedeflerden yola çıkarak ,"İngilizce öğretirken ve öğrenirken neden zorlanıyoruz ?" sorusuna cevap aradığı bir proje. Bu projede Türkiye'den 50, Avrupa'dan ise 5 okul yer alıyor. Amaçlarının özgün ve örnek teşkil edecek güzel çalışmalar ortaya koymak olduğunu ifade eden İngilizce Öğretmeni Uzunget, “ Öğrencilerimiz başlangıçta İngilizceye, ve canlandırmaya ön yargılıydılar ama zamanla öğrencilerimiz İngilizceyi çok sevdi. Biz meslek lisesi olmamıza rağmen güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Proje sahibinindi bir meslek lisesi öğretmeni olması çok önemli oldu bizim için. İlerleyen haftalarda eksik olan temsili mekanlarımızı genişleterek daha fazla öğrenciye İngilizce öğreteceğiz.” dedi.
( ST-AT)
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