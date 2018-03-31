Meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - MUŞ
- Meslek lisesinin öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailenin evinde tadilat yapması - Okul müdürü Ekrem Erliğ'in konuşması - Rehber öğretmen Nihan Dalkıran'ın konuşması - İnşaat bölümü öğrencisi Enes Kaçar'ın konuşması - Evi onarılan Fatma Dinç'in konuşması - Öğrencilerin evde boya ve tadilat yapması - Muş 'ta bir meslek lisesinin öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini boyadı, bakım ve onarımını yaptı - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erliğ:"Bu işi yaparken hem biz hem de öğrencilerimiz kendilerini mutlu hissetti. Farkındalık oluşturmak amacıyla bir emek sarf ederek mutlu oldular" - Evi onarılan Dinç:"Kapı pencerelerim bozuktu. Evimiz eski, mutfak dolapları kullanılmıyordu. Hepsini onardılar"MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında, meslek lisesi öğrencileri, imkanı olmayanların ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadı.Proje kapsamında, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ve 7 öğretmen, Hürriyet Mahallesi'nde kiralık evde oturan Dinç ailesinin evini boyadı, bakım ve onarımını yaptı.Evi elden geçiren ekip, çocukların ders çalışabilmesi için aileye çalışma masası ve sandalye hediye etti.Okul Müdürü Ekrem Erliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında önce muhtarla iletişime geçerek, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini söyledi.
Dinç ailesinin evini ziyaret ederek tadilat için öğrenci ve öğretmenlerle plan yaptıklarını anlatan Erliğ, "Evde elektrik, boyama, mobilyaların onarımlarını yaptık. Mobilya, metal, inşaat ve elektrik bölümündeki öğrencilerden oluşan ekibimiz gönüllü çalışıyor. Öğretmen ve öğrencilerimizle evin ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi. Erliğ, Dinç ailesinin evinin tadilat işlerini bitirdikten sonra tespit edilen diğer evlere de gidip çalışma yapacaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi 6 aileye gideceğiz. Bu ailemiz bizi çok iyi şekilde karşıladı. Bu işi yaparken hem biz hem de öğrencilerimiz kendilerini mutlu hissetti. Farkındalık oluşturmak amacıyla bir emek sarf ederek mutlu oldular." diye konuştu. - Öğretmen Dalkıran: "Burada olmak gurur verici"Okulun rehber öğretmeni Nihan Dalkıran da meslek hayatında ilk yılı olduğunu, Edirne'den Muş 'a atandığını ifade etti. İlk yılında böyle bir projede olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Dalkıran, şöyle konuştu:"Ekibe gönüllü katıldım. Hem ailelere destek olmak hem de çocukları mutlu etmek için bu projede yer aldık. Proje inşallah amacına ulaşır. Burada olmak gurur verici. Öğrencilere rehber öğretmen olarak verdiğimiz psikolojik desteğin yanında aynı zamanda somut bir desteğimiz olsun diye boya da yaptık."İnşaat bölümü öğrencisi Enes Kaçar ise ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onardıklarını anlatarak, "Evi boyadık, elektrik tesisatını onardık. Aileyi sevindiriyoruz, onlar sevinince biz de seviniyoruz. Bu işe gönüllü olarak katıldım. Tadilat yaptığımız ilk evimiz. Bu ev bittikten sonra diğer 6 eve de gideceğiz." dedi. Evi onarılan Fatma Dinç de "Kapı pencerelerim bozuktu. Evimiz eski, mutfak dolapları kullanılmıyordu. Hepsini onardılar. Evimizi baştan sona boyayarak tadilattan geçirdiler. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.