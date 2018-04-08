Meslek edindirme kurslarıyla kendi işlerinin patronu oldular

-AÇTIKLARI İŞ YERİNDEN DETAY

-KADINLAR ÇALIŞIRKEN

-GENEL DETAYLAR



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- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu GASMEK’e giden Zeynep Kaya ve Tülay Geyik kısa sürede öğrendikleri Hobi ahşap sanatı sayesinde dükkan açarak patron oldular. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu GASMEK’e giden Zeynep Kaya ve Tülay Geyik, kısa sürede Hobi ahşap sanatını öğrendi. Kursta tanışan iki kadın talebin yoğun olduğunu görünce dükkan açmaya karar verdi. 10 bin TL gibi cüzi bir paraya açtıkları dükkanları 1 hafta içinde kirasını çıkardı. İşlerinin çok iyi gittiğini söyleyen kadınlar, böyle devam etmesi halinde 4 bin TL aylık gelire sahip olacaklarını söyledi.



“Kursta öğrendik meslek sahibi olduk” Kursta öğrendikleri sayesinde meslek öğrenerek iş sahibi olduklarını söyleyen 35 yaşındaki Zeynep Kaya, “Gasmek kursuna gittim, orada arkadaşla tanıştım. Sonra beraber ne yapabiliriz diye düşünürken, Karataş’ta bir dükkan açmayı düşündük. Hobi ahşap sanatını yapıyoruz. Bu bölgede bu sanatla ilgili bir yerin olmadığını gördük. İhtiyaç ve talep vardı. Bizde böyle bir yer açtık. Özellikle kursiyerlerimiz çok alışveriş yapıyor. Yoğun talep var. Burada kursta veriyoruz. Bu dükkana 10 bin TL harcadık. Bize desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek edindirme kursu GASMEK’e teşekkür ediyoruz” dedi.

“Eskiciden bulduğumuzu işleyerek dükkanımızı döşedik” Eskiciden buldukları masa ve sandalyeleri işleyerek dükkanlarını döşediklerini belirten Tülay Geyik ise, “buradaki masa ve sandalyeleri eskiciden ucuza alarak işledik ve temizledik. Bu sayede çok paramız gitmedi. GASMEK Karataş kursunda öğrenciydim. Daha önce 2 dönem çiniye gittim. Şimdi ahşaba başladım. Benim amacım ahşap ile çiniyi bir araya getirmekti. İlk gün arkadaşla orada tanıştık. Sonra beraber böyle bir yer açmaya karar verdik. Ve burayı açtık. Burayı açmak için çok fazla para gitmedi. Arkadaşla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bir hafta önce açmamıza rağmen şimdiden kiramızı çıkardık. Şuan her şey çok iyi, işimiz çok iyi gidiyor. Hedefimiz aylık 4 bin TL kazanmak. Dükkanımızdaki hiçbir şeyi sıfır almadık eski masa sandalyeleri kendimiz işledik. Herkesin bu kurslara katılmasını istiyorum. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bize böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ederi. GASMEK’teki hocalarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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