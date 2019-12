Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor

-Semer ustası Osman Zeybek'in konuşması

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 62 yıllık semer ustası, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor. Ulaşımda kullanılan at ve eşeklerin yerine zamanla yeni ulaşım araçların çıkması ve bugün at ve eşeklerin neredeyse hiç kullanılmaması, Sarıgöl ilçesinin tek semer ustası Osman Zeybek'in (78) işlerini olumsuz etkiledi. El emeği göz nuruyla yürüttüğü semercilik mesleğini tüm olumsuzluklara rağmen ayakta tutmaya çalışan Zeybek, şimdi minyatür semerler yaparak ekmeğini kazanıyor. 19 yaşında askere gitmeden önce semercilik dükkanı açtığını belirten Zeybek, "Daha önceden büyük semerler yapıyordum. Ancak günümüzde binek at ve eşekler artık çok azaldı. Bende talep üzerine bu minyatür semerleri yapmaya başladım. Gayet memnunum. Gören istiyor. Bu semerleri, arabalarında, evlerinde kullanıyorlar. Kahvelerde gezmektense kendi dükkanımda zamanımı verimli değerlendiriyorum" dedi.

"Mesleğimi çok seviyorum, yaşatacağım" Semercilik mesleğine 60 yılını verdiğini aktaran Zeybek, "Sarıgöl, Alaşehir, Buldan ve Eşme ilçelerinden eşek ve at semerlerini tamiratları getirmekteler. Bunları tamir etmekteyim. Boş kalmayı sevmiyorum. En sonunda semerlerin minyatürlerini yapmaya başladım. Çok beğenildi. Siparişler almaktayım. İki günde minyatür semer yapıyorum. Bu bana haz veriyor. Bir yerde mesleğimi devam ettirmenin sevincini yaşamaktayım’’ dedi.

Minyatür semerlerin genelde ev, iş yerlerinde ve araçlarda süs eşyası olarak kullanıldığı öğrenildi.



