MESKİ çalışanlarından örnek davranış

-Veznelerden görüntü

-Çantasını unutan yaşlı adamın teşekkür ziyaretinden görüntü

-Konuşması

-Güvenlik görevlilerinin açıklamaları



( MERSİN )- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 2 güvenlik görevlisi, şubede unutulan ve içerisinde 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evraklar olan el çantasını sahibine teslim ettiler MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli Şube Müdürlüğü’nde çalışan güvenlik görevlileri, şubede unutulan ve içerisinde 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evraklar olan el çantasını sahibine teslim ettiler. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Mezitli Şube Müdürlüğünde unutulan el çantasını kontrol eden güvenlik görevlileri İlknur Yüzbaşıoğlu ile Atilla Meyveci, el çantasının içerisinde yüklü miktarda para, çek ile çeşitli evrakların olduğunu tespit ettiler. Durumu Şube Müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, unutulan çantanın sahibini bulabilmek için yoğun çaba gösterdiler. Aynı zamanda polisin bilgilendirilmesi ile birlikte kimlik ve su makbuzundan bulunan abone bilgilerinden Salman Yetiş isimli vatandaşa ulaşıldı. Güvenlik görevlileri Salman Yetiş’i MESKİ Mezitli Şubesine davet ederek emniyet müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde içerisinde 203 bin TL tutarında çek, 4 bin Euro ve 3 bin 300 TL ile çeşitli evrak bulunan el çantasını teslim ettiler. Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz’dan tebrik Çantasına kavuşan Salman Yetiş, güvenlik görevlileri İlknur Yüzbaşıoğlu, Atilla Meyveci ve MESKİ Güvenlik Şube Müdür Nevzat Tufan ile birlikte teşekkür etmek için MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz’ı ziyaret etti. Yılmaz, Mezitli Şube Müdürlüğü’nde unutulan el çantasının yoğun uğraşların ardından sahibini bularak teslim ederek örnek bir davranış sergileyen güvenlik çalışanlarını tebrik ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz nezdinde çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Böyle dürüst ve iyi niyetli çalışanlara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

İçerisinde servet yatan çantasını şubede unutan 75 yaşındaki Salman Yetiş ise “MESKİ’ye ödemem gereken bir hesabım vardı. Ödemeyi yaparken çantamı veznenin önüne koydum. Ama yaşlılık işte giderken çantayı unuttum. Eve gittiğimde çantanın olmadığını fark ettim. Ama MESKİ’de unuttuğumu hatırladım. MESKİ’ye geldim. Oradaki güvenlik arkadaşlar sağ olsunlar çantamı görüp, emniyete almışlar. O esnada ben geldim. Çantamda fotoğraflarım, ismime kayıtlı belgelerim var. Dolayısıyla çantayı bana iade ettiler. Çok şanslı biriyim. Herkes çantasını kaybedince üzülür. Ama ben şanslıyım. Bunu da güvenlik arkadaşlarımıza borçluyum. Onların o güzel, insani vasıflarına çok teşekkür ediyorum. Örnek birer davranış sergilediler” diye konuştu.

“Doğruluğu, dürüstlüğü ve şerefli çalışmayı üstlerimizden örnek aldık” Herhangi bir ödül beklentisi olmadan insanlık görevini yerine getirdiğini vurgulayan güvenlik görevlisi İlknur Yüzbaşbaşı, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın bize verdiği özgüven ve cesaretten dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer güvenlik görevlisi Atilla Meyveci ise, “Biz üstlerimiz sayesinde doğruluğu, dürüstlüğü ve şerefli çalışmayı öğrendik. Olduğumuz kuruma yakışır hareket etmeyi onlardan öğrendik. Bu tarz durumlarla karşılaşan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Hiç kimsenin malına göz dikmeyelim. Haramdır, ziyandır. Bulduğumuz çanta sayesinde de böyle değerli bir amca ile tanışmış oldum” dedi.



