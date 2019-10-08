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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Mesirelik alanda bulunan kadın cesedi - 1 kişi gözaltına alındı - AFYONKARAHİSAR

Mesirelik alanda bulunan kadın cesedi - 1 kişi gözaltına alındı - AFYONKARAHİSAR

- Şüphelinin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Şüphelinin hastaneden çıkışı Afyonkarahisar 'da mesirelik alanda bulunan kadın cesedi - Kadının, başına aldığı darbeyle öldüğü tespit edildi - Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da dün bir mesirelik alanda cesedi bulunan kadının, yapılan otopside başına aldığı darbe ile öldüğü tespit edildi.Alınan bilgiye göre, Kanlıca Mahallesi Hıdırlık mesire alanında bulunduktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonuçlandı.Otopside, kadının başına aldığı darbe ile öldürüldüğü belirlenirken, cesedin Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi.Harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.Huriye Helvacı'nın oğlu Ali Helvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 6 gün önce para çekmek için Şuhut'ta gittiğini ve bir daha kendilerinden haber alamadıklarını söyledi.

Kayıp annesi için Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurduklarını aktaran Ali Helvacı, "Dün, Hıdırlık mesirelik alanda bulunan kadın cesedi anneme aitmiş. Cenazeyi teslim almaya gidiyorum. Yarın annemi Balçıkhisar köyünde toprağa vereceğiz." dedi.
- OlayKanlıca Mahallesi Hıdırlık mesirelik alanında dün kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuş, ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Hastane Muhabir Karahisar Kadın Cesedi Polis Ekipleri 

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