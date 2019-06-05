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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mesire alanında yangın paniği Haberi

Mesire alanında yangın paniği Haberi

duman görüntüsü

Yangın Paniği Güvenlik Önlemi Ormanlı Karahisar Kabil 

-Yangının çıktığı yerden detay
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mesire alanındaki ormanlık alanında çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar hafif zarar görürken, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve orman ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının cam şişelerinden çıkabileceği düşünülüyor.
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