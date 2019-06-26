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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı

- Olay yerinden görüntüler

Silahlı Kavga 

-- Polis ekiplerinin çalışması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan kavgada 2 kişi silahla bir kişi de bıçakla yaralanarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kıranardı mahallesinde bulunan mesire alanında iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.E. (23) ve M.Ç. (40) silahla, Musaa ismindeki bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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