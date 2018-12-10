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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TEKİRDAĞ

Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TEKİRDAĞ

Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - TEKİRDAĞ - Köftecilerin oylamasından genel detay görüntü Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı. Tekirdağ 'daki bazı köfteci esnaf, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.Şehirde 20 yıldır köftecilik yapan Murat Akyüz, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafına, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" başlıklı fotoğrafları oyladı.Akyüz, fotoğraflardan çok etkilendiğini ifade ederek, "Anadolu Ajansı bir yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında önemli olayları fotoğraflarla ölümsüz hale getirdi. Bizler de tarihe tanıklık edecek fotoğraf için oy kullandık. Anadolu Ajansının haberlerini severek takip ediyoruz." dedi.
Tarihi Bedesten Çarşısında 35 yıldır köfte ustası olan Kamil Nallar da oyunu haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğraflarına kullandı.Nallar, oy vereceği fotoğrafı belirlemekte zorlandığını, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Ölümsüz Muhabir Yurt Dışı İlham Allah 

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