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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
-Mescidi Aksa’da Bayram Namazı İzle

-Mescidi Aksa’da Bayram Namazı İzle

-Mescidi Aksa’da bayram namazı kılındı

( KUDÜS ) - Mescidi Aksa’da bayram namazı KUDÜS

İslam Bayram Namazı İsrail 


- İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Binlerce Müslüman, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü mekanı olan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayram namazını kıldı. Sabah erken saatlerinde binlerce Müslüman İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen Kurban bayram namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Filistin kaynaklarına göre, Mescidi Aksa'da en az 100 bin kişi Kurban bayram namazı kıldı. İki gün önce Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa'da kılınacak Kurban bayram namazının 06.30 yerine 07.30'da kılınacağını açıklamıştı.
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