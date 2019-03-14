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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi - KUDÜS

Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi - KUDÜS

- Rahmet Kapısı dış çekim - Turistlerin fotoğraf çekinmesi - Rahmet Kapısı Mescidinde Kuran - ı Kerim okuyanlar ve namaz kılanlardan detaylarFilistinliler, İsrail tarafından 16 yıldır kapalı tutulan ve 22 Şubat'ta ibadete açtıkları işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nde ibadetlerini eda ediyor. İsrail polisinin 17 Şubat’ta Rahmet Kapısı ve içerisinde yer alan mescide inen merdivenlerdeki kapıya kilit vurmasına Filistinliler tepki göstermiş, 22 Şubat’ta Rahmet Kapısı ve içerisindeki mescit İsrail’in onayı olmadan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından ibadete açılmıştı.

Mescid Polis İslam Çekim İsrail 

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