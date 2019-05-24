Mescid-i Aksa'da ramazan ayının üçüncü cuması - KUDÜS
- Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Mescid - i Aksa'nın avlusuna gelen Müslümanlar - Cuma namazının eda edilmesi - Namazı bekleyenlerin üzerine serinletmek için su sıkılması - İslami Vakıflar Halkla İlişkiler Görevlisi Firas el - Dibs ile röportajKUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail'in çıkardığı tüm zorluk ve engellere rağmen ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid - i Aksa'ya akın etti.On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarını geçerek Harem - i Şerif'in yolunu tuttu.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir'in sokaklarından Mescid - i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazında da Mescid - i Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bini aşkın Filistinli Mescid - i Aksa'da cuma namazı kıldı. - Hutbede Filistin davasına bağlılık vurgusuMescid - i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, bu haftaki cuma hutbesinde, Arap - İslam dünyasında yaşanan savaşların Filistin davasını unutturduğu ve işgalin kökleşmesini sağladığını ifade etti. İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs 'te yaşayanlar ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mescid - i Aksa'ya gelmelerinin önemini vurgulayan Şeyh Ebu Suneyne, zulmün zeval bulacağını ve adaletin tesis edileceğini dile getirdi.Şeyh Ebu Suneyne ayrıca İsrail'in Kudüs ve Mescid - i Aksa'ya yönelik ihlallerine dikkati çekerek, bu toprakların gerçek sahibi olan Filistinlilerin burada kalacağının altını çizdi.
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