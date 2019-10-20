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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Mescid-i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı - KUDÜS Video

Mescid-i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı - KUDÜS Video

- Mescid - i Aksa'da Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazından detaylarKUDÜS (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) hayatını kaybetmesi üzerine Mescid - i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.Harem - i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Hastane Edebiyat Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı İşgal 

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