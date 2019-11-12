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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Mescid-i Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba Sakarya'da namaz kıldırdı Haberi

Mescid-i Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba Sakarya'da namaz kıldırdı Haberi

MESCİD-İ AKSA İMAMI ABDÜLKERİM ZORBA KURAN OKUMA DETAY

Sabah Namazı Ülker İsaf Karya Allah 

-SOHBETLER DETAY
-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ HASAN BAŞİŞ
-AÇIKLAMA DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

- Mescid-i Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde namaz kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, Mescid-İ Aksa'da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Sakarya'ya misafir olarak geldi. İlk olarak Hendek ilçesinde sabah namazı kıldıran Zorba, daha sonra Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisinde öğlen namazı kıldırdı. Abdülkerim Zorba namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettirdi. Öğlen namazına çok sayıda vatandaş camiyi doldurarak sohbete katıldı.
4 gün kalacaklar Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş sohbet sonrası yaptığı açıklamada, "Sakarya'da 4 gün kalacaklar. Buradan Balıkesir'e gidecekler. 3 gün Balıkesir'de kalacaklar. Ondan sonra inşallah Mescid-İ Aksa'ya geri dönecekler. Hendekte Rasimpaşa Camii'nde hocalarımızdan biri sabah namazını kıldırdı Konuşmalar yapıldı. Öğle namazında ise Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camiinde cemaatle buluştu. Akşam Sapanca'ya geçtiler" dedi.

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