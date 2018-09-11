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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği - KUDÜS

Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği - KUDÜS

- Kadınların Mescid - i Aksa'da namaz kılması ve dua etmesi - Kuran - ı Kerim okuyanlardan detaylar - İlahiler okunmasıMescid - i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği - İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa, Hicri yılbaşının ihya edilmesi için gelen Müslümanlarla dolduKUDÜS (AA) – Filistinli Müslümanlar, Hicri 1440 yılının gelişini Mescid - i Aksa'da gerçekleştirdikleri etkinlikle kutladı.İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa, Hicri yılbaşının ihya edilmesi için gelen Müslümanlarla doldu.Hicri yılbaşı münasebetiyle, Mescid - i Aksa’da gerçekleştirilen etkinliğe, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip başta olmak üzere ulema ve Filistinli Müslümanlar katıldı.
Mescid - i Aksa külliyesi içindeki Kıble Mescidinde kılınan öğlen namazının ardından, Kur’an - ı Kerim’den bazı ayetler okundu. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Hicret’in önemine ilişkin yaptığı konuşmada, yeni Hicri yılın Kudüs ve Filistin’in işgalinin sona erişine vesile olması temennisinde bulundu.Daha sonra Hazreti Muhammed'in hayatı, Mekke’den Medine’ye gelişi ile hicret hakkında konuşmaların yapıldığı ve çeşitli ilahilerin okunduğu etkinlik tatlı ikramıyla sona erdi.

Ayetler Hicret Yılbaşı İsrail Yeni Yıl 

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