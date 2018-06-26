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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - AYDIN

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - AYDIN

- Zanlı Baran Durmaz'ın mahkemeye sevk görüntüleri Aydın 'daki cinayet - Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Tartıştığı mesai arkadaşı Mehmet Muammer Üstüsel'i (65) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Baran Durmaz (21), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Kuşadası ilçesinde bir otelde çalışan Durmaz (21), dün tartıştığı mesai arkadaşı Mehmet Muammer Üstüsel'i (65) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Cinayet 

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