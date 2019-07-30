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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Merzifon'un neşeli karpuzcusu - AMASYA Haberi

Merzifon'un neşeli karpuzcusu - AMASYA Haberi

- Karpuz tezgahından detay görüntüler - Özcan Comart'ın dert dinlemesi, espri yapması, müşterileriyle oynaması - Özcan Comart'ın açıklaması - Merzifon Bakkal, Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş'ın açıklaması AMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, karpuz satarak geçimini sağlayan, "Minik Çocuk" lakaplı Özcan Comart, neşeli kişiliğiyle dikkat çekiyor.Evli ve 4 çocuk babası 41 yaşındaki Comart, karpuz sattığı tezgahının yanına kurduğu dert masasında isteyen müşterilerinin derdini dinliyor. Neşeli ve esprili tavırlarıyla müşterilerini eğlendiren Comart, sadece müşterileri tarafından değil çevredeki esnaf tarafından da çok seviliyor.Merzifon'da 17 yıldır pazarcılık yapan Comart, zaman zaman oyun havası çalarak tezgahının önünde müşterileriyle birlikte oynuyor.Comart'ın tezgahının önüne koyduğu, "Adres tarif edilir, dert dinlenir, teselli verilir, düğünlerde oynanır, cenazede ağlanır, zılgıt çekilir" yazısı da dikkat çekiyor.Comart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları güldürmeyi ve eğlendirmeyi sevdiğini söyledi.

Kışın sebze satarak, yazın ise karpuz ve kavun satarak geçimini sağladığını dile getiren Comart, "Çok şükür halkımız seviyor beni. Beni tanıyan başka bir yerden alışveriş etmez. Gelirler tezgahıma, dertleşiriz, onları teselli ederim, espri yaparım güldürürüm. Bu durumdan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
- "Gülen adamdan asla korkmayacaksın"İnsanların neşelenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Comart, şunları dile getirdi:"Ortam çok gergin, insanlar gergin. İnsanlar geliyor buraya dertleşiyoruz ama en fazla 5 dakika, daha sonra güleriz, oynarız. Ben gülmeyi çok seviyorum, karşımdaki insanın da gülmesini istiyorum. Suratı asık insanı hiç sevmiyorum, gülen adamdan asla korkmayacaksın, pozitif bakıyor çünkü hayata." - "'Burası terapi gibi geliyor, doktora gitmeme gerek kalmıyor' diyorlar"İnsanlarla konuşmayı ve dertleşmeyi çok sevdiğini belirten Comart, "Ben, şakalaşmayı, bir insanı güldürmeyi çok seviyorum. Ben bir espri yaptığımda, karşımdaki insanın gülmesi çok hoşuma gidiyor. Buraya gelen misafirler, 'Burası terapi gibi geliyor, doktora gitmeme gerek kalmıyor' diyorlar. Burada bol bol gülüyoruz, dertleşirken gülüyoruz bir yandan, şakaya vuruyoruz her şeyi." diye konuştu.
- "Merzifon halkı onu çok seviyor"Merzifon Bakkal, Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş da çocukluğundan beri tanıdığı Comart'ın çalışma azmini takdir ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:"Kendisi hayatı dolu dolu yaşayan, insanları seven, ekmeğini namusuyla çalışıp, kazanan bir kardeşimiz. Merzifon halkı onu çok seviyor, Merzifon'u neşelendiren, güldüren Minik Çocuk'u biz çok seviyoruz ve takdir ediyoruz."

Pazarcı Alışveriş Gülen Adam Muhabir Oyun Havası 

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