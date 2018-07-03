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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Merzifon'da çocuk istismarına tepki yürüyüşü - AMASYA Video

Merzifon'da çocuk istismarına tepki yürüyüşü - AMASYA Video

- Yürüyüşe katılan vatandaşlardan detaylar - Grubun Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürümesi - MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka'nın konuşması - Grubun dağılması Amasya ’da çocuk istismarına tepki yürüyüşü - Merzifon ilçesinde vatandaşlar, "çocuk istismarı"na tepki amacıyla yürüdüAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, çocuk istismarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.
AK Parti, MHP, BBP ve Ülkü Ocakları öncülüğünde Askerlik Şubesi önünde toplanan ve aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, "bedenime dokunma", "minik bedenimin sesi ol", "yarınlarımı kirletme" yazılı dövizler taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Grup adına burada açıklama yapan Yağmur Güney, çocuk istismarının giderek arttığını belirterek, "Temiz hayallerimiz, bulutlar üzerinde kurduğumuz masum düşlerimiz, şeker tadında gülüşlerimiz var. Bizlerin küçük bedenleri sizin kirli bakışlarınızın, pis dokunuşlarınızın, mide bulandırıcı hareketlerinizin kötü emellerinizin oyuncağı değil. Artık kız ve erkek kardeşlerimizin üzülmesini, hayallerimizin yıkılmasını, anne ve babaların ağlamasını istemiyoruz." dedi.
MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka, sessiz kalındıkça cinsel istismar olaylarının artacağını ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk icraatı idam olsun, kanatsız melekler huzur bulsun." diye konuştu.
Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Cinsel İstismar Çocuk İstismarı Şeker Tadında Sivil Toplum 

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