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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Merve'yi öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş

Merve'yi öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş

-Cenazeden görüntüler

Kız Arkadaş Doğum Günü Cenaze Cenaze Namazı Polis Ekipleri 

--Baba Salih Kotan açıklama
--detaylar
--ARŞİV-

( AYDIN )- Cinayete kurban giden 19 yaşındaki Merve toprağa verildi AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde dün sabaha karşı ortak arkadaşları M.G tarafından silahla vurularak öldürülen Merve Kotan ve Ekim Türkmen, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı’nda dün sabaha karşı meydana gelen olayda, Merve Kotan (20) ve Ekim Türkmen (22) ortak arkadaşları M.G. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden Merve Kotan Yavuz Sultan Selim Cami’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kotan’ın tabutunun üstüne giyemediği gelinliğinin duvağı asıldı. Baba Salih Kotan, katilin en ağı şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Dün çeşitli arkadaşları bir şeyler anlatmaya başladılar. Bir hafta önce bir darp olayı olmuştu, kızımın gözünde bir morluk vardı. Sorduğumda “kız arkadaşımla kavga ettik” dedi.
Meğerse o yapmış. Kızım uzaklaşmak istiyor ama o ısrarla yakasını bırakmıyor. İşte son bir görüşelim, doğum günüm falan var, yanında da bir arkadaşı var. O var diye bizde izin verdik görüşmelerine. Gidip görüşüyorlar, olmayacağını anlayınca, zamanında hazırlık yapmış, arabadan silahı getirip, ikisini de öldürüyor. İkisini de öldürmesinin sebebi o iftira etsin diye yani “Arkadaşımla aldattı” iftirasını etsin diye, halbuki o çocuk bu katilin arkadaşı. Sosyal medyalarından bakmışlar boks maçları falan var. Kızıma iftira ataraktan kendini aklamaya çalışıyor. Ama bu tabi böyle değil. Biz adalete güveniyoruz Allah’ın izniyle. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Bizde takipçisi olacağız. Kızımız bize açılamadı, demek ki korkuyordu. Muhtemelen arkadaşlarının anlattıklarından çıkardığımıza göre, kızımı, küçük kardeşi ve bizim üzerimizden tehdit ediyormuş. Kızım bunları bizimle paylaşmış olsaydı, biz bunların hiç birine fırsat vermezdik, bunların hiç biri de yaşanmazdı” dedi.
Öte yandan aynı olayda hayatını kaybeden Ekin Türkmen ise Beycami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedildi.
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