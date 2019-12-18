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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

CESEDİN TRAKTÖRLE GETİRİLİŞİ

Adli Tıp Cenaze Ormanlı Kızık Helikopter 

-EKİPLERİN CESEDİ ARACA KOYMASI
-ARACIN GİDİŞİ
-EKİPLERİN DETAYI
-ADLİ TIPTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA -EK) BURSA

- Uludağ'dan cesedi indirilen dağcı Mert Alparslan'ın cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Uludağ’da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi.
Efe Sarp’ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan’ın cesedi ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanın içinden traktörle Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'ne getirildi.
Yaklaşık 250 metre yükseklikten 3 ayrı halat kuran ekipler, uzun uğraşlar sonucu cesedi yukarıya çekti. Ardından Mert Alparslan’ın cenazesi ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi.
Alparslan'ın cansız bedeni ambulansla adlî tıpa kaldırıldı. Mert Alparslan'ın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan ailelerin adli tıp önünde bekleyişi sürüyor.
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