Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

- Uludağ'dan cesedi indirilen dağcı Mert Alparslan'ın cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Uludağ’da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa’ya getirildi. Efe Sarp’ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan’ın cesedi ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanın içinden traktörle Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'ne getirildi. Yaklaşık 250 metre yükseklikten 3 ayrı halat kuran ekipler, uzun uğraşlar sonucu cesedi yukarıya çekti. Ardından Mert Alparslan’ın cenazesi ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Alparslan'ın cansız bedeni ambulansla adlî tıpa kaldırıldı. Mert Alparslan'ın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan ailelerin adli tıp önünde bekleyişi sürüyor.
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