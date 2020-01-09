Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

-Şehidin cenazesinin camiye getirilişi

-Tabutunun askerlerin omzunda cami avlusuna taşınması

-Yakınlarının görüntüsü

-Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu

-Törendeki kalabalık

-Aileden görüntü

-şehidin fotoğrafı



( MERSİN ) MERSİN



- Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.Aynı saldırıda Mersin'deki iki şehitten biri olan Karakoç için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi.

Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi.

Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fatma ile babası Çetin Karakoç'u, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehitliği'nde toprağa verilecek.Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Halil Karakoç ile birlikte 4 asker şehit olmuştu. 4 kardeş oldukları öğrenilen Karakoç'un, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.



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