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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mersinli şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Mersinli şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Cenazeden görüntü

Şehit 

-tabuttan görüntü
-yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( MERSİN ) MERSİN

- Suriye El Basri kentinde bomba yüklü araca müdahale ederken şehit olan Bomba İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
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