Mersinli şehide hüzünlü veda

-Acılı babanın Vali Ali İhsan Su tarafından teskin edilmeye çalışılması

-Şehidin cenazesinin camiye getirilişi

-Askerlerin omzuna anılarak katafalka konulması

-Yakınlarının ağlarken görüntüleri

-Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

-Anne Birgül Korkmaz'ın tabuta sarılarak ağlaması

-Cenaze namazından görüntü

-Şehidin cenazesinin top arabasına konulması

-Top arabasının hareketi

-Kalabalığın 'Şehitler ölmez' şeklindeki sloganları

-Yakınlarının top arabasının arkasında yürürken görüntüleri

-Anne ve babasının şehidin cenazesinin el sallayarak ve selam vererek uğurlaması



( MERSİN )- Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı MERSİN



- Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz (23), memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 23 Ekim tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Korkmaz için, bugün ikindi namazına müteakip Muğdat Camii'nde tören düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Garnizon Komutan Vekili Tuğganeral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri ve askeri erkan ile vatandaşların katıldığı törende, anne Birgül Korkmaz ve baba İsa Korkmaz ile erkek kardeşi İbrahim Korkmaz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre göz yaşı döktü. Acılı aileyi, Vali Ali İhsan Su ile diğer protokol üyeleri teskin etmeye çalışırken, yakınlarından bazıları fenalık geçirdi. Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile, şehidi el sallayarak ve selam durarak uğurlarken, kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. Şehit Mustafa Korkmaz'ın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

(HSK-



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