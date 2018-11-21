Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin Uluslararası Limanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

Mersin Uluslararası Limanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

- Mersin Uluslararası Limanı'ndan görüntüler - Limandaki konteynerlerden detaylar - Limanın yeni yönetim merkezinden detaylar - Güvenlik kameralarından limanın görüntüleri - Liman sahasına yerleştirilen 406 kameranın yer aldığı Kapalı Devre Kamera Sistemi Yönetim Merkezi hizmete girdiMERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), sahaya yerleştirilen 89'u hareketli 406 kameranın bağlı bulunduğu Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Yönetim Merkezi hizmete girdi.Limanda güvenlik kontrolünü daha iyi sağlamak amacıyla oluşturulan yeni yönetim merkezinin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Açılış törenine Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ve MIP Genel Müdürü Johan van Daele de katıldı.
Heyet, açılışın ardından merkezin çalışmaları hakkında bilgi alarak, kamera sistemlerini inceledi.Liman içerisine 89'u hareketli, 317'si sabit toplam 406 kamera yerleştirilerek oluşturulan yeni sistem için 80 bin metrenin üzerinde fiber kablo döşendi.Tüm sahanın görüntülenmesinin yanı sıra birçok alanda hizmet sunacak CCTV Yönetim Merkezi'ne 28 monitör konuldu.Merkezde oluşturulacak kayıtların, ihtiyaç halinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Gümrük Bölge Müdürlüğü, cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerle paylaşılacağı belirtildi.

Cumhuriyet Güvenlik Kontrolü Kamera Avcılık Trol 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı