Mersin sahillerinde bayram yoğunluğu

( MERSİN )- Sahilleri dolduranlar vatandaşlar denize girip serinledi, çeşitli oyunlar oynadı, bazıları da kumlara uzanıp güneşlenmeyi tercih etti- Tatilin keyfini en çok, saatlerce sahilde ve denizde oynayan çocuklar çıkarıyor MERSİN



- Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu. Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı nedeniyle turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyun oynamanın zevkini yaşarken, bazıları da şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor. Çocuklar ise denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor. Turizmci ve otel işletmecisi Cemal Sümer, yaptığı açıklamada, yerli turistlerin Doğu Akdeniz’e yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Mersin’in önemli turizm merkezlerinden Silifke’de de sahillerde doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını belirten Sümer, “Yerli turistler, bölgemize gösterdikleri ilgiyle bizi bu yıl da yanıltmadı. Ramazan nedeniyle durağan geçen günlerin ardından Ramazan ve Kurban Bayramında yaşanan bu hareketlilik hepimizi memnun ediyor” dedi.

Sümer, Susanoğlu ve Kapızlı plajlarının yaklaşık 12 kilometrelik kesintisiz bir sahil şeridine sahip olduğunu ve böylesine uzun kumsalı bulunan sahillerin dünyada çok az bulunduğunu kaydetti.

Gurbetçi turistlerin kendilerini ayakta tuttuğunu belirten Cemal Sümer, “Turizmciler sezon içerisinde her hangi bir iş yapamadı. Boşlukları Ramazan ve Kurban bayramlarında doldurduk. Gurbetçiler bizlerin yüzünü güldürdü. Bayram öncesi durgunluğu bu bayramda telafi ettik. Şu an Atakent’te yer yok” dedi.