Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu

-Emniyet girişinden görüntü

-Emniyet binasından görüntü

-Şahısların emniyetten çıkarılması ve arabaya bindirilmesi



( MERSİN )- Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı MERSİN



- Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Şırnak ve Muğla'da eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi.

Operasyonda Ö.D., M.G., E.G., İ.B. ile O.C.Y. yakalandı. Şüphelilerden birinin havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şahısların yapılan aramalarında 6 cep telefonu ile 1 adet harddisk ele geçirildi. Ekipler, hakkında arama kararı bulunan O.P.'yi ise aramayı sürdürüyor. Emniyetteki ifadesinin ardından 1 şahıs serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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