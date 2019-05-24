Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin merkezli 11 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu

Mersin merkezli 11 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu

Mersin merkezli 11 ilde "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu - Operasyondan görüntüler - Detaylar Mersin merkezli 12 ilde "Ulusal Kimlik Marker" operasyonu - Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin merkezli 12 ilde polis ekiplerince "ulusal marker"i kaçak akaryakıta karıştırarak yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen "Ulusal Kimlik Marker" operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 7 il ve 2 ilçede ele geçirilen 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent maddesi ile bin 76 mili gram "ulusal marker" ve 3 bin 860 mili gram "ulusal marker" kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal maddeyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi.TUBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen "ulusal marker"in kaçak akaryakıtlara karıştırılarak yakıt elde edilmesiyle ilgili yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, Mersin merkezli Ankara, Niğde, Kocaeli, Adana, Malatya, Osmaniye, Erzurum, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya'da şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir öğretim üyesi ve bazı şüphelilerin kaçak akaryakıtın analizlerini rüşvet karşılığı yanlış düzenledikleri öne sürüldü.Sadece TUBİTAK tarafından üretilen "ulusal marker", Türkiye'de ticari olarak satışı gerçekleştirilecek akaryakıt ürünlerine yakıtın niteliğini bozmayacak işaretleyici, renklendirici kimyasal madde olarak tanımlanıyor."Ulusal marker"in 1 litresiyle 125 bin litre kaçak akaryakıtın yasal hale getirilebildiği öğrenildi.

Öğretim Üyesi Kaçak Akaryakıt Kimyasal Madde Şafak Vakti Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı