Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

- TIR'ın görüntüleri - Dorsedeki straforların çıkarılması - Göçmenlerin görüntüleri - Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine aradıkları tırda 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen buldu - Ekipler, detaylı inceleme sonucu dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğunu tespit ettiMERSİN (AA) - Mersin Limanı'ndaki bir tırda, 7'si çocuk 20 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, limana gelen bir tırın şoförünün hal ve hareketlerinden şüphelendi.Tırı durduran ekipler, aracın dorsesinde yaptığı aramada straforların arkasına gizlenmiş 7'si çocuk 20 düzensiz göçmenle karşılaştı.Kayseri'den karayoluyla Mersin 'e gelen, buradan da Kıbrıs'a gitmeye çalıştıkları belirlenen göçmenler, İl Göç İdaresine sevk edildi.Tır şoförü ise gözaltına alındıktan sonra adliyeye gönderildi.Ekipler, detaylı inceleme sonunda dorseye özel bir klima yapıldığı, bu düzenekle de içerinin serin tutulduğunu tespit etti.

Akalan İstihbarat 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı