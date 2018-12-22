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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği açıldı - MERSİN

Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği açıldı - MERSİN

- Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği açıldı - Dernek Başkanı Ahmet Çağrıcı'nın konuşması Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği açıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde, Mersin Kahramanmaraşlılar Derneği (MERKAD) açıldı.Dernek Başkanı Ahmet Çağrıcı, Merkez Mahallesi'ndeki dernek binasının açılışında yaptığı konuşmada, Mersin 'de yaşayan Kahramanmaraşlıları bir araya getirmek için genç bir ekiple yola çıktıklarını belirtti.
Hizmete dayalı bir dernek olacaklarını ve bu anlamda çok güzel projelere imza atacaklarını ifade eden Çağrıcı, ''Tabela derneği olmayacağız. Gençlerimize maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Kahramanmaraş'tan buraya limon kesmek, çapa yapmak, bağ bellemeye ve pamuk toplamak için gelen işçilerimizin ihtiyaçlarında ve taleplerinde bir temas noktası olacağız.'' diye konuştu.
Çağrıcı, şöyle devam etti:''Bu dernek sadece Kahramanmaraşlıların derneği değil. Aynı zamanda Mersin 'de yaşayan tüm hemşehrilerimizin derneği. Çünkü insanların kardeşlik hukukuna ihtiyacı var. İnsanlar artık birbirleriyle sohbet etmeye korkuyor. Biz burada insanların birbirleriyle rahatça sohbet edebileceği, siyasi ve felsefi düşünce ayrımı yapmadan kardeşlik hukukuna dayalı bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktık.''Duaların ardından misafirlere Kahramanmaraş'ın yöresel tatları ikram edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu İsaf Sivil Toplum 

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