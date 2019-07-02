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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi Haberi

Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi Haberi

- Hayatını kaybedenlerden Ü.D'nin cenaze töreni - Cenaze namazından detaylar - Ü.D'nin akrabası Necla Yedigöz ile röportaj - Tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildiMERSİN (AA) - Mersin 'de, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 21 kişiden hayatını kaybeden 5 kişinin otopsisi tamamlandı.Hayatını kaybedenlerden E.A.(38) ve Ü.D'nin (58) cenazesi merkez Akdeniz ilçesindeki Güneykent Mezarlığında, M.A'nın (65) cenazesi merkez Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığında, U.K'nin cenazesi ise Silifke ilçesinde toprağa verildi.
O.B'nin cenazesinin ise Kayseri'de defnedildiği öğrenildi. - "Gripten şüphelenmiştik"Ü.D'nin akrabası Necla Yedigöz, gazetecilere yaptığı açıklamada ölüm haberinin ardından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Ü.D'yi rahatsızlanınca grip şüphesiyle hastaneye götürdüklerini anlatan Yedigöz, şöyle devam etti:"Orada alkol nedeniyle rahatsızlandığını öğrendik. Direkt yoğun bakıma aldılar ama tedaviye yanıt vermedi. 5 gün boyunca tedavi gördü. Başka canlar yanmasın. Benim yeğenimin iki çocuğu vardı. Yazık, bu çocuklara ne olacak? Bunu satanlar cezasını çekmeli." - Emniyet açıklamıştı Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada da kentteki hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla 21 kişinin müracaat ettiği belirtilerek, "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.Olaylarla ilgili Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin 4 iş yerinde arama yaptığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildiği kaydedilmişti.Açıklamada, zanlılardan birinin savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

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