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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin'deki karda arama çalışmalarında paletli araç devrildi: 1 yaralı

Mersin'deki karda arama çalışmalarında paletli araç devrildi: 1 yaralı

Ambulansın acil servisi gelmesi

Acil Servis Paletli Araç Gesi 

-Yaralının indirilmesi Travma odasına alınması
-Hastane acil girişinden görüntü ve ambulans

( MERSİN -EK)- 2 bin 200 rakımında Ali Kaçar'ı arama çalışmalarında paletli kurtarma aracı devrildi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık'tan bu yana karda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta Kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün Jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişi arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Arama çalışmalarına ise akşam saatlerinde ara verildi.

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