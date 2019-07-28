Mersin'deki 'hava taksi' uçuşlarına yoğun talep

-Helikopterin hangar önünde görüntüsü

-Pilotların uçuş için hazırlık yapması

-Helikopterin piste doğru ilerlemesi

-Havalanması

-Helikopterin havada görüntüsü

-Mersin'in ve limanın havadan görüntüleri

-Helikopterin inişi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesince tasarruf tedbirleri kapsamında bir süredir 'hava taksi' olarak kullanılmaya başlayan helikopter seferlerine, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, genellikle belediyenin denetim hizmetleri için kullanılan helikopter, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla, tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşların da kullanımına sunuldu. Hava taksi olarak hizmet vermeye başlayan ve ilk uçuşunu 22 Haziran’da Gülnar’dan Antalya’ya gerçekleştiren hava taksiye talep her geçen gün artıyor. Düğünlerinde farklı konseptler denemek isteyen gelin ve damatların, çocuklarını sünnet ettiren ailelerin ilgi odağı olan hava taksi, şehirler arası da hizmet veriyor. Öte yandan otellerin müşterilerinin hava alanından alınarak kaliteli ve kısa sürede ulaşımlarının sağlanması talepleri de artıyor. Hava taksi bölgesinde tek İlk uçuşunu Gülnar’dan Antalya’ya gerçekleştiren hava taksi için Nevşehir, Gaziantep ve Ankara’dan gelen taleplerin yanı sıra Kıbrıs’tan gelen talepler de bulunuyor. Bölgesinde bu tür faaliyet gösteren tek hava aracı olan hava taksi, ikinci uçuşunu 23 Haziran’da Ankara’dan aldığı üst düzey bir heyeti Nevşehir’e götürerek gerçekleştirdi. Hava Taksi’nin üçüncü uçuşu için Gaziantep’te bir alışveriş merkezi ile anlaşma yapıldı. Gaziantep’te müşterilerinden bir aileyi çekilişle uçurmak isteyen bir alışveriş merkezi ile 4 saatlik uçuş anlaşması gerçekleştirildi.

Hava taksi nasıl kiralanıyor? Mersin Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmeti hava taksinin fiyat tarifesi ise saate göre değişiyor. 4-6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin TL iken, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 TL. Böylece 6 kişilik ve yarım saat tarifesiyle planlanan bir uçuşun kişi başı fiyatı ortalama 100 euroya tekabül ediyor. Hava Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına başvurması gerekiyor.

