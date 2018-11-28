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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'deki FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Mersin'deki FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Polislerden detay görüntü

Akalan Terör Örgütü Irak 

-Şahısların adliyeden çıkarılması
-Otobüse bindirilmesi

( MERSİN )- Mersin'de terör örgütünün esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içerisinde esnaf imamı olarak bulunduğu belirlenen ve esnaflardan 'himmet' adı altında haraç topladığı ileri sürülen İ.K.'de yakalanarak tutuklandı MERSİN

- Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Örgütün esnaf yapılanması içerisinde esnaf imamı olarak bulunduğu belirlenen ve esnaflardan 'himmet' adı altında haraç topladığı iddiası ile yakalanan İ.K'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılanma faaliyetleri içerisinde olduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda, örgütün esnaf imamı olduğu belirlenen ve esnaflardan 'himmet' adı altında haraç topladığı ileri sürülen İ.K'da yakalanarak gözaltına alındı. İ.K.'nın 23 esnaftan yüklü miktarda para topladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.K.'nın tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan diğer 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2'si sağlık sebebiyle, 6'sı da mahkemece serbest bırakılmıştı.
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