Mersin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

-Yükselen alevler

-Yolcuların görüntüsü

-Yangının ormanlık alana sıçraması

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Olay yerindeki kalabalık



( MERSİN )- 35 yolcusu ile Antalya- Van seferini yapan yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesinde motor kısmında başlayan yangın sonrası tamemen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yolcular araçtan inerek canlarını kurtardı MERSİN



- Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 35 yolcu araçtan inerek canlarını kurtarırken, ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, 35 yolcusu ile Antalya-Van seferini yapan A.A. yönetimindeki 42 LK 142 plakalı yolcu otobüsü, Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi D-400 Karayolu Sırtlan rampasında motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden otobüs şoförünün aracı durdurmasının ardından yolcular otobüsten ayrılarak canlarını kurtardı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü kullanılmaz hale getirirken, alevler yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti. Araçtaki ve ormanlık alandaki yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yol, çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Bu arada yanan otobüsten yara almadan kurtulan yolcuların, başka bir otobüsle yollarına devam edeceklerini bildirildi.



