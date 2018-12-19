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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin'de yol yarıldı, menfez köprü ikinci kez göçtü

Mersin'de yol yarıldı, menfez köprü ikinci kez göçtü

Vatandaşlar tarafından çekilen gürüntüler

Sosyal Medya Güzergah Aşırı Yağış Toprak Kayması Dere Yatağı 

-Muhtar Mustafa Başbilen
-Bir vatandaşın çöken köprüyü anlatması
-Yarılan yoldan görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde, dere yatağına gelen taşkın suların etkisiyle çöken ve tekrar yapılan menfez köprü, aşırı yağışlar nedeniyle tekrar çöktü. Sinap Mahallesinde ise eski köy yolu yarıldı. İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesi Tol Mahallesi'ni birbirine bağlayan menfez köprü geçtiğimiz günlerde taşkın sularla çökmüştü. Yeniden yapılan köprü, dere yatağına bugün gelen taşkın sularla ikinci kez yıkıldı. Üzümlü Mahallesi muhtarı Mustafa Başbilen, sağanak ve toprak kayması nedeniyle zarar gören köprünün belediye ekiplerince yapıldığını ancak son 3 gündür yağan şiddetli yağmur nedeniyle yapının ikinci kez çöktüğünü belirtti.
Başbilen vatandaşları kullanılan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eski heyelan bölgesinde yol yarıldı Öte yandan Sinap Mahallesinde ise vatandaşlar toprak kayması riski yaşandığını belirtti.
Küçük Fındık yolun ikiye bölündüğünü aktaran bir vatandaş sosyal medya üzerinden yol güzergahını kullanacak olanları uyardı.
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