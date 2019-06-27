Mersin'de yat kazası Haberi

- Vatandaşların kazazedeleri kurtarması görüntüleri - Kano ile kurtarma çalışmasına katılan vatandaşın görüntüleri - Kayalıklara çarpması sonucu dümeni kilitlenen ve su alan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldıMERSİN (AA) - Mersin 'de, kayalıklara çarpınca su almaya başlayan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Soli Halk Plajı açıklarında seyreden bir yat, kayalıklara çarptı.Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen ve su almaya başlayan 14 metrelik yattaki 2'si çocuk 9 kişi suya atladı. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar da kano ve tekneyle bölgeye giderek sudakileri kıyıya çıkarttı.Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye gelerek, yatı kayalıklardan kurtardı.Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım