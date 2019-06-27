Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de yat kazası Haberi

Mersin'de yat kazası Haberi

- Vatandaşların kazazedeleri kurtarması görüntüleri - Kano ile kurtarma çalışmasına katılan vatandaşın görüntüleri - Kayalıklara çarpması sonucu dümeni kilitlenen ve su alan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldıMERSİN (AA) - Mersin 'de, kayalıklara çarpınca su almaya başlayan yattaki 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Soli Halk Plajı açıklarında seyreden bir yat, kayalıklara çarptı.Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen ve su almaya başlayan 14 metrelik yattaki 2'si çocuk 9 kişi suya atladı. Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar da kano ve tekneyle bölgeye giderek sudakileri kıyıya çıkarttı.Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye gelerek, yatı kayalıklardan kurtardı.Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalı Kano 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı