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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Emniyetin giriş tabelasından görüntü

Bellek Emniyet Müdürlüğü Harddisk Akıllı Cep Telefonu Cep Telefonu 

-Emniyet girişinden görüntü
-Emniyetten görüntü
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Araçlara bindirilmesi ve adliyeye götürülmesi

( MERSİN )- Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin polisinin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 4 merkez ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 5 akıllı cep telefonu, 2 harddisk, 1 flaş bellek, 32 gümrük kaçağı cep telefonu, 190 cep telefonu kulaklığı, 185 cep telefonu şarj kablosu, 240 cep telefonu şarj başlığı ele geçirildi. Emniyetteki ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.
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