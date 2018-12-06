Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de yağmur etkili olmaya devam ediyor...Yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, arabalar mahsur kaldı

Mersin'de yağmur etkili olmaya devam ediyor...Yağmur nedeniyle caddeler göle döndü, arabalar mahsur kaldı

Liman-Hal Köprülü Kavşağı'nın olduğu bölgede yolun su altında kalması

Mahsur Kaldı Bild Yağan 

-Suyun açılan giderden gitmesi
-Yolun geniş görüntüsü
-Bir vatandaşın karşıdan karşıya geçmesi
-İş makinesinin biriken suları gidermek için çalışma yapması
-Bir aracın suda kalması
-Deliçay'ın görüntüsü

( MERSİN )- Gece yarısından bu yana devam eden yağmur cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor- Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor MERSİN

- Gece yarısından bu yana devam eden yağmur cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor Mersin ve çevresinde 2 günden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri ile merkezde Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın bugün gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı