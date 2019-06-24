Mersin'de tren kazası (3)

- Kaza yeriGÜNCELLEME - Mersin 'de yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralıÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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