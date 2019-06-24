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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de tren kazası (2)

Mersin'de tren kazası (2)

- Kaza yeri Mersin 'de tren kazası - Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildiMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hemzemin Geçit Bild Tren Kazası Yük Treni 

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