Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı Haberi

-Tren -Trenden inen yolcular -Kalabalık -Kaza yapan minibüs
( MERSİN ) MERSİN
- Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen Bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Yenice Mahallesi mezarlık karşısındaki hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
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