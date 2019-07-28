Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis ve ölenlerin yakınlarından görüntü

-Ambulans ve vatandaşlardan görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Trafikten görüntü

-Ölenlerin yakınlarından görüntü

-Onurcan Fin’in fotoğraf görüntüsü

-Caner Şahin’in fotoğraf görüntüsü



( MERSİN ) - Hollanda’dan yazlıklarına tatile gelen Caner Şahin ve Onurcan Fin ile arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobil refüjdeki ağaca çarptı MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hollanda’dan Silifke ilçesi Kum Mahallesi'ndeki yazlıklarına tatile gelen Caner Şahin (22) ve Onurcan Fin (19), arkadaşları ile kiraladıkları 33 KA 935 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Caner Şahin'in kullandığı otomobil, Atakent Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve Onurcan Fin olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

