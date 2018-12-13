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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 kişi yaralı (2)

Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 kişi yaralı (2)

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden detaylarGÜNCELLEME - Mersin 'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 kişi yaralı - Narenciye yüklü bir kamyon, arızalanan polis aracı ile ona yardım etmek için duran başka bir polis aracına çarptı - Kazada bir polis şehit oldu, 2'si polis 8 kişi yaralandıYARALI POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'de narenciye yüklü kamyonun, iki polis aracına çarpması sonucu bir polis şehit oldu, 2'si polis 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı polis aracından dumanlar yükseldi.Radar uygulaması için bölgede olan trafik ekibi, meslektaşlarına yardım etmek için aracın yanına gitti.Trafik ekipleri ve bazı vatandaşların arızalanan aracın yanında durduğu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü bir kamyon, iki polis aracına çarptı.Kazada yaralanan 3'ü polis 9 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan, Başpolis Turan Kara müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kara'nın şehit haberini alan çok sayıda meslektaşı hastaneye geldi.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı veŞahne, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastanelere gitti.Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün sorgusu sürüyor.

Şehit Polis Aracı Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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