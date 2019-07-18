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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 'torbacılara' şafak operasyonu

Mersin'de 'torbacılara' şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü tabelasından görüntü

Uyuşturucu Özel Hareket Narkotik Şafak Operasyonu Helikopter 

-Polisin belirlenen adreslere gitmesi
-Polisin eve girmesi
-Yukarıdan görüntü
-Evde polisin arama yapması
-Drone görüntüsü
-Şahısların gözaltına alınıp, evden çıkarılması
-Drone görüntüsü
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Şahısların adliyeye götürülmeleri
-ele geçirilenlerin fotoğraf

( MERSİN ) - Mersin'de 400 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Süpürme 2' operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı - Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı MERSİN

- Mersin'de 400 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Süpürme 2' operasyonunda, 14 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 500 polisin katılımı ile 'Süpürme 2' operasyonu düzenlendi.
Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, 'Tina', 'Erez', 'Kanas' ve 'Hernandez' adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce de aynı operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.
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