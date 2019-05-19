Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık iddiası Haberi

Mersin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık iddiası Haberi

Mersin 'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası - Güvenlik kamerası görüntüleri - Mersin Emniyeti binası - Kadın zanlının emniyetten çıkarılışı - Zanlının sevk aracına bindirilişi - Adliyeye sevk Mersin 'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası - "Tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri gözaltına alındı - Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendiMERSİN (AA) - Mersin 'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde marketi bulunan E.G. (37), kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.E. adliyeye sevk edildi.

Alışveriş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı